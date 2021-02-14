Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» вырвала победу над «Кальяри», на счету Миранчука голевая передача, «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сампдории»

14 Февраля 2021, 19:00,

Завершились два матча двадцать второго тура чемпионата Италии.

«Аталанта» на выезде играла против «Кальяри». Первый тайм прошёл без моментов, а сразу после перерыва на замену вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. У «Кальяри» было две возможности открыть счёт а в самом начале второго тайма, но реализовать их не удалось. Оставшиеся сорок минут подопечные Гасперини доминировали на футбольном поле и заслуженно вырвали победу, Муриэль на 90-й минуте воспользовался голевой передачей Миранчука и принёс своей команде победу.

Удачный результат позволил «Аталанте» догнать по очкам «Наполи», который идёт на пятом месте.

Протокол игры  
Кальяри 0:1 Аталанта
    90' Муриэль Луис (0:1)
Краньо Алессио Валюкевич Себастьян   7'   90' (Черри Альберто (   90') Годин Диего Ругани Даниэле   59' Дзаппа Габриэле Нандес Найтан Марин Рэзван   86' (Дейола Алессандро (   86') Ликояннис Хараламбос   70' Наингголан Раджа   79' (Паволетти Леонардо (   79') Педро Жоао Симеоне Джованни   79' (Дункан Альфред (   79')
Запасные: Калабрези Артуро Трамони Маттео Викарио Гульельмо Асамоа Квадво Перейро Гастон Арести Симоне Трипальделли Алессандро Карбони Андреа
Спортьелло Марко Джимсити Берат Ромеро Кристиан   45' Паломино Хосе Шутало Бошко   62' (Меле Йоаким (   62') Пашалич Марио   46' (Миранчук Алексей (   46') Фройлер Ремо Госенс Робин Пессина Маттео   46' (Де Рон Мартен (   46'   88') Иличич Йосип   68'   68' (Муриэль Луис (   68') Сапата Дуван   85' (Малиновский Руслан (   85')
Запасные: Руджери Маттео Кальдара Маттиа Голлини Пьерлуиджи Коваленко Виктор Ламмерс Сэм Росси Франческо
14 февраля. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

В параллельном матче «Сампдория» сражалась с «Фиорентиной». На 31-й минуте Кейта открыл счёт, но ещё до конца первой половины Влахович восстановил равенство. В середине второго тайма связка двух опытных футболистов принесла «Сампдории победу, Кандрева сыграл на Квальяреллу, а Фабио не промахнулся. Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.

«Фиорентина» по итогам тура опустилась на шестнадцатое место в чемпионате Италии.

Протокол игры  
Сампдория 2:1 Фиорентина
(1:0) Кейта Бальде 31'    
    37' Влахович Душан (1:1)
(2:1) Квальярелла Фабио 71'    
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Йосида Майя Коллей Омар Ауджелло Томмазо Дамсгор Миккель   57'   65' (Кандрева Антонио (   65') Адриен Силва   75' (Экдаль Олбин (   75') Торсби Мортен Янкто Якуб   65' (Квальярелла Фабио (   65') Рамирес Гастон Кейта Бальде   89' (Лерис Мехди (   89')
Запасные: Феррари Алекс Равалья Никола Верре Валерио Летица Карло Габбьядини Маноло Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер Торрегросса Эрнесто
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман   83' (Кальехон Хосе (   83') Мартинес Лукас II Венути Лоренцо   34'   83' (Малку Кевин (   83') Бонавентура Джакомо   79' Пульгар Эрик   61' Кастровилли Гаэтано Бираги Кристиано Влахович Душан Куаме Кристиан
Запасные: Монтьель Кристобаль Кокорин Александр Росати Антонио Оливера Максимильяно Роша Игор II Валеро Борха Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Касерес Мартин Баррека Антонио
14 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Аталанта, Сампдория, Кальяри, Алексей Миранчук
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