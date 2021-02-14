«Аталанта» вырвала победу над «Кальяри», на счету Миранчука голевая передача, «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сампдории»

Завершились два матча двадцать второго тура чемпионата Италии.

«Аталанта» на выезде играла против «Кальяри». Первый тайм прошёл без моментов, а сразу после перерыва на замену вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. У «Кальяри» было две возможности открыть счёт а в самом начале второго тайма, но реализовать их не удалось. Оставшиеся сорок минут подопечные Гасперини доминировали на футбольном поле и заслуженно вырвали победу, Муриэль на 90-й минуте воспользовался голевой передачей Миранчука и принёс своей команде победу.

Удачный результат позволил «Аталанте» догнать по очкам «Наполи», который идёт на пятом месте.

В параллельном матче «Сампдория» сражалась с «Фиорентиной». На 31-й минуте Кейта открыл счёт, но ещё до конца первой половины Влахович восстановил равенство. В середине второго тайма связка двух опытных футболистов принесла «Сампдории победу, Кандрева сыграл на Квальяреллу, а Фабио не промахнулся. Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.

«Фиорентина» по итогам тура опустилась на шестнадцатое место в чемпионате Италии.