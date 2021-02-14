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Куадрадо может не сыграть с «Порту»

14 Февраля 2021, 17:49,

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рискует пропустить ближайшие матчи клуба.

Как сообщает журналист Ромео Агрести в «Твиттере», футболист получил травму бедра в матче с «Наполи» (0:1). В ближайшее время Кударадо должен пройти медицинское обследование, по предварительной информации, Хуан не сыграет с «Порту» в Лиге чемпионов и с «Кротоне» в Серии А.

Матч между «Порту» и «Ювентусом» состоится в среду, 17 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Куадрадо сыграл двадцать пять матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отметился тринадцатью голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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