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​Пранделли: «Кокорину нужно время»

14 Февраля 2021, 16:28,

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался по поводу российского форварда Александра Кокорина.

«У Саши есть проблемы, но он много работает. Очевидно, ему нужно время, как мы и говорили в начале. Его энтузиазм и желание быть частью команды и много играть могут привести к некоторым проблемам на фоне нескольких недель простоя. Он показывает себя в образцовой манере», - приводит слова Пранделли Fiorentina News.

Отметим, что Александр Кокорин не попал в основной состав «Фиорентины» на матч Серии А против «Сампдории», который стартует в пять часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Чезаре Пранделли
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