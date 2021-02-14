​Пранделли: «Кокорину нужно время»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался по поводу российского форварда Александра Кокорина.

«У Саши есть проблемы, но он много работает. Очевидно, ему нужно время, как мы и говорили в начале. Его энтузиазм и желание быть частью команды и много играть могут привести к некоторым проблемам на фоне нескольких недель простоя. Он показывает себя в образцовой манере», - приводит слова Пранделли Fiorentina News.

Отметим, что Александр Кокорин не попал в основной состав «Фиорентины» на матч Серии А против «Сампдории», который стартует в пять часов вечера по московскому времени.