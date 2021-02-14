​Кокорин не попал в основу «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

В воскресенье вечером «Фиорентина» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Сампдории». Российского форварда Александра Кокорина не оказалось в опубликованном «фиалками» основном составе команды на эту игру.

Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели Кокорин занимался по индивидуальной программе, набирая оптимальную физическую форму.

Игра «Сампдория» - «Фиорентина» стартует в пять часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, на прошлой неделе Александр Кокорин сыграл около двадцати минут в матче с «Интером».