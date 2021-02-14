Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин не попал в основу «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

14 Февраля 2021, 16:08,

В воскресенье вечером «Фиорентина» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Сампдории». Российского форварда Александра Кокорина не оказалось в опубликованном «фиалками» основном составе команды на эту игру.

Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели Кокорин занимался по индивидуальной программе, набирая оптимальную физическую форму.

Игра «Сампдория» - «Фиорентина» стартует в пять часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, на прошлой неделе Александр Кокорин сыграл около двадцати минут в матче с «Интером».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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