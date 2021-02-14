​Тренер «Специи» после победы над «Миланом»: «Лучшая игра в моей карьере»

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно высказался после победы над «Миланом» со счётом 2:0.

«Это определённо была лучшая игра в моей карьере. Особенно с учётом того, что мы играли против такой фантастической команды, как «Милан», против лидера Серии А. Было приятно наблюдать за тем, как мои парни с первой по девяностую с лишним минуту играли с такой интенсивностью и агрессией. Эта победа сильно подняла наш боевой дух. Но нам нужно положить три очка в карман и двигаться вперёд», - рассказал Итальяно DAZN.

На текущий момент «Специя» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.