Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Тренер «Специи» после победы над «Миланом»: «Лучшая игра в моей карьере»

14 Февраля 2021, 12:33,

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно высказался после победы над «Миланом» со счётом 2:0.

«Это определённо была лучшая игра в моей карьере. Особенно с учётом того, что мы играли против такой фантастической команды, как «Милан», против лидера Серии А. Было приятно наблюдать за тем, как мои парни с первой по девяностую с лишним минуту играли с такой интенсивностью и агрессией. Эта победа сильно подняла наш боевой дух. Но нам нужно положить три очка в карман и двигаться вперёд», - рассказал Итальяно DAZN.

На текущий момент «Специя» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Специя, Винченцо Итальяно
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