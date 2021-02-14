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​«Милан» завершил матч без ударов в створ впервые за полтора года

14 Февраля 2021, 10:11,

В субботу вечером «Милан» огорчил своих поклонников поражением со счётом 0:2 в гостях у «Специи». После игры Стефано Пиоли назвал поражение своей команды справедливым – «россонери» ни разу не попали в створ, нанеся всего лишь семь ударов.

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, «Милан» завершил матч Серии А без ударов в створ впервые с августа 2019 года. Тогда «россонери» ни разу не попали в рамку ворот «Удинезе».

«Милан» покинет вершину турнирной таблицы Серии А, если в воскресенье вечером «Интер» обыграет «Лацио» на своём поле. В настоящий момент «нерадзурри» отстают от соседей на два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан
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