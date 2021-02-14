​«Милан» завершил матч без ударов в створ впервые за полтора года

В субботу вечером «Милан» огорчил своих поклонников поражением со счётом 0:2 в гостях у «Специи». После игры Стефано Пиоли назвал поражение своей команды справедливым – «россонери» ни разу не попали в створ, нанеся всего лишь семь ударов.

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, «Милан» завершил матч Серии А без ударов в створ впервые с августа 2019 года. Тогда «россонери» ни разу не попали в рамку ворот «Удинезе».

«Милан» покинет вершину турнирной таблицы Серии А, если в воскресенье вечером «Интер» обыграет «Лацио» на своём поле. В настоящий момент «нерадзурри» отстают от соседей на два зачётных балла.