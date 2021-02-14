Пиоли высказался после провальной игры «Милана»

В субботу вечером «Милан» расстроил своих фанатов, проиграв в гостях у «Специи» с результатом 0:2. Команда Стефано Пиоли нанесла всего лишь семь ударов и ни разу не попала в створ.

«Мы обязательно должны отреагировать, и мы это сделаем. «Специя» заслуженно победила. Это наше первое заслуженное поражение в сезоне, ведь нам не хватало качества и интенсивности. Соперник справедливо воспользовался этим.

Это будет ценный урок для нас всех. Мы понимаем, что если не показывать определённый уровень, у нас будут проблемы», - сказал Пиоли DAZN.

В случае победы над «Лацио» «Интер» обойдёт «Милан» на вершине таблицы Серии А.