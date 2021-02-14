Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Милан» проиграл за пределами «Сан-Сиро» впервые за 14 месяцев

14 Февраля 2021, 00:49,

В субботу вечером «Милан» разочаровал армию своих поклонников, проиграв в гостях у «Специи» с результатом 0:2. Если брать матчи за пределами стадиона «Сан-Сиро», то «россонери» уступили впервые с декабря 2019-го года. Тогда они оказались слабее «Аталанты» в Бергамо (0:5).

С тех пор «Милан» дважды проигрывал матчи, которые формально были гостевыми, однако проходили на «Сан-Сиро», ведь это были дерби против «Интера» - в Серии А в феврале 2020-го года (2:4) и в Кубке Италии в январе 2021-го года (1:2).

По итогам тура «Милан» может пропустить «Интер» на вершину таблицы Серии А. Случится это, если команда Антонио Конте обыграет «Лацио» в воскресенье.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан
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