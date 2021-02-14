«Милан» провалился в игре со «Специей»

«Милан», который не рассматривали как главного претендента на победу в Серии А, близок к тому, чтобы потерять первое место. «Россонери» провели не лучший матч против «Специи», пятой команды турнира с конца. Удивительно, но за 90 минут лидеры чемпионата Италии ни разу не пробили в створ ворот противника. В начале второго тайма «Специя» провела контратаку 4 в 3, и в сумбуре у ворот Джулио Маджоре забил свой самый легкий гол в карьере после удачного отскока. Спустя 12 минут Симоне Бастони с линии штрафной метко пробил в самый угол ворот.

0:2, и «Милан» может пропустить вперед «Интер».