Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» провалился в игре со «Специей»

14 Февраля 2021, 00:37,

«Милан», который не рассматривали как главного претендента на победу в Серии А, близок к тому, чтобы потерять первое место. «Россонери» провели не лучший матч против «Специи», пятой команды турнира с конца. Удивительно, но за 90 минут лидеры чемпионата Италии ни разу не пробили в створ ворот противника. В начале второго тайма «Специя» провела контратаку 4 в 3, и в сумбуре у ворот Джулио Маджоре забил свой самый легкий гол в карьере после удачного отскока. Спустя 12 минут Симоне Бастони с линии штрафной метко пробил в самый угол ворот.

0:2, и «Милан» может пропустить вперед «Интер».

Протокол игры  
Специя 2:0 Милан
(1:0) Маджоре Джулио 56'    
(2:0) Бастони Симоне 67'    
Проведель Иван Виньяли Лука   23' Исмайли Ардиан Эрлич Мартин   58' Бастони Симоне   25' Эстевес Науэль Риччи Матео Маджоре Джулио   83' (Акампора Дженнаро (   83') Гьяси Эммануэль Агудело Кевин Сапонара Риккардо
Запасные: Верде Даниэле Сена Лео Зут Йерун Шабо Юлиан Побега Томмазо Дель Орко Кристиан Галабинов Андрей Агум Люсьен Марчицца Риккардо Капрадосси Элио Рамос Хуан
Доннарумма Джанлуиджи Далот Диогу   65' Кьяер Симон   65' (Томори Фикайо (   65') Романьоли Алессио Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   64' (Манджукич Марио (   64') Кесси Франк Салемакерс Алексис   83' (Хёуге Йенс (   83') Чалханоглу Хакан   83' (Кастильехо Самуэль (   83') Леау Рафаэл   64' (Мейте Суалихо (   64') Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Тонали Сандро Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Крунич Раде
13 февраля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Специя
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
14 Февраля 2021, 00:46

Специя молодцы. Если чеще завтра Интер с Лацио ничейку раскатают, то для Юве поражение обойдется малой кровью. Хотя даже если интер победит 8 очков при игре в запасе, оставляет все шансы на борьбу.

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BESTJuventus10
14 Февраля 2021, 00:42

рано им еще в чемпионы)

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