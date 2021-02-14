«Милан» провалился в игре со «Специей»

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14 Февраля 2021, 00:37,
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«Милан», который не рассматривали как главного претендента на победу в Серии А, близок к тому, чтобы потерять первое место. «Россонери» провели не лучший матч против «Специи», пятой команды турнира с конца. Удивительно, но за 90 минут лидеры чемпионата Италии ни разу не пробили в створ ворот противника. В начале второго тайма «Специя» провела контратаку 4 в 3, и в сумбуре у ворот Джулио Маджоре забил свой самый легкий гол в карьере после удачного отскока. Спустя 12 минут Симоне Бастони с линии штрафной метко пробил в самый угол ворот.
0:2, и «Милан» может пропустить вперед «Интер».
Протокол игры
|(1:0) Маджоре Джулио 56'
|(2:0) Бастони Симоне 67'
Проведель Иван • Виньяли Лука • 23'Исмайли Ардиан • Эрлич Мартин • 58'Бастони Симоне • 25'Эстевес Науэль • Риччи Матео • Маджоре Джулио 83' ( Акампора Дженнаро ( 83') • Гьяси Эммануэль • Агудело Кевин • Сапонара Риккардо
Запасные: Верде Даниэле • Сена Лео • Зут Йерун • Шабо Юлиан • Побега Томмазо • Дель Орко Кристиан • Галабинов Андрей • Агум Люсьен • Марчицца Риккардо • Капрадосси Элио • Рамос Хуан
Доннарумма Джанлуиджи • Далот Диогу • 65'Кьяер Симон 65' ( Томори Фикайо ( 65') • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Беннасер Исмаэль 64' ( Манджукич Марио ( 64') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис 83' ( Хёуге Йенс ( 83') • Чалханоглу Хакан 83' ( Кастильехо Самуэль ( 83') • Леау Рафаэл 64' ( Мейте Суалихо ( 64') • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Тонали Сандро • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Крунич Раде
13 февраля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Специя
Специя молодцы. Если чеще завтра Интер с Лацио ничейку раскатают, то для Юве поражение обойдется малой кровью. Хотя даже если интер победит 8 очков при игре в запасе, оставляет все шансы на борьбу.
рано им еще в чемпионы)