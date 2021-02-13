Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Президент «Беневенто»: «За Гайчем следили «Барселона» и «Интер»

13 Февраля 2021, 22:25,

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито поговорил о новичке команды Адольфо Гайче. Первую часть нынешнего сезона аргентинский форвард провёл в московском ЦСКА, но откровенно не впечатлил, забив всего лишь один гол.

«Гайч – молодой футболист с большими перспективами. За ним следили такие клубы, как «Барселона» и «Интер», - высказался Вигорито в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, что выступающий в Серии А «Беневенто» арендовал у ЦСКА Гайча до конца нынешнего сезона с правом дальнейшего выкупа.

На текущий момент «Беневенто» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Беневенто, Адольфо Гайч, Оресте Вигорито
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