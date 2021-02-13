Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Только идиот не видит наш прогресс»

13 Февраля 2021, 21:14,

Рулевой «Интера» Антонио Конте высказался по поводу выступлений своей команды.

«Положительным моментом является то, что мы создаём большое количество моментов. Но чтобы избегать разочарования от неудачных результатов, нам нужно лучше реализовывать моменты. Если нет реализации, вы вылетите из Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Я верю, что за время моей работы «Интер» вернул себе уверенность. Мы ещё не там, где хотим быть, но мы тяжело работаем, и только идиот может видеть наш прогресс. Наши оппоненты осознают сделанные нами шаги, поэтому они нас уважают. При этом мы понимаем, что нельзя сократить разрыв за полтора года. Мы ещё в процессе», - цитирует Конте Football Italia.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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