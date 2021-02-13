Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на воскресный матч

13 Февраля 2021, 17:23,

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала список игроков, которые могут принять участие в поединке против «Сампдории». В списке оказался и российский форвард Александр Кокорин, который в последнее время занимался индивидуально, чтобы улучшить свою физическую форму.

Александр Кокорин отыграл приблизительно двадцать минут в поединке чемпионата Италии против «Интера» на прошлой неделе. Дать какую-то оценку российскому форварду за его дебют было сложно.

«Фиорентина» сыграет против «Сампдории» в Генуе в воскресенье, четырнадцатого февраля. Стартовый свисток прозвучит в пять часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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