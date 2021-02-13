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​Конте извинился за оскорбительный жест в адрес руководства «Ювентуса»

13 Февраля 2021, 17:17,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте извинился за оскорбительный жест в виде среднего пальца в адрес руководства «Ювентуса», показанный на неделе в кубковом матче.

«На пресс-конференции я хочу говорить только о футболе, поэтому перед началом хочу сделать заявление. Я хочу извиниться за свою неправильную реакцию на оскорбление. Я мог бы отреагировать по-другому.

Мне очень жаль, я извлеку уроки из этого. Оскорбления и провокации не являются оправданием, я не должен был так отвечать. Мы – тренеры, футболисты и президенты – должны подавать пример другим людям. Возможно, после провокаций лучше поднимать палец вверх или поаплодировать, это было бы более позитивно», - высказался Конте.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Андреа Аньелли
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
13 Февраля 2021, 17:49

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