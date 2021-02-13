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Пранделли рассказал о состоянии Кокорина и Рибери

13 Февраля 2021, 14:30,

Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии российского форварда Александра Кокорина и французского вингера Франка Рибери в преддверии поединка 22-го тура Серии А против «Сампдории».

«Франк приложил максимум усилий, чтобы успеть восстановиться к этому матчу. Но он не сможет выйти на поле. Кокорин? Александр продолжает заниматься с тренером по фитнесу», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

Встреча между «Сампдорией» и «Фиорентиной» состоится в воскресенье, 14-го февраля, в Генуе. Начало поединка запланировано в 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Франк Рибери, Чезаре Пранделли
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