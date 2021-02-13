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Пирло: «Мы становимся лучше»

13 Февраля 2021, 00:14,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с прессой перед матчем с «Наполи».

«Мы становимся лучше, проиграв «Интеру», мы сделали выводы и победили их в следующем матче. Команда поняла свои ошибки и вышла на новый уровень. Да, мы понимали, что должны стать лучше в тактическом аспекте.

Гаттузо может быть уволен в случае поражения? Это часть нашей работы. Мы хотим сделать всё возможное, для нас важна каждая игра. Не желаю ничего плохого Гаттузо, но у нас хватает своих проблем. Мы хотим преуспеть, побеждая в каждом матче», - цитирует Пирло Football Italia.

Матч между «Наполи» и «Ювентусом» состоится сегодня, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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