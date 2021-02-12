Пелле – о переходе в «Парму»: «У меня остались здесь незаконченные дела»

35-летний нападающий Грациано Пелле прокомментировал переход в «Парму».

«Я нахожусь в хорошей форме, много тренировался в последнее время. Надеюсь, что всё будет хорошо.

Да, «Парма» находится в не самом лучшем положении, но нам нельзя себя жалеть. Мы постараемся изменить ситуацию, я прекрасно чувствую себя под давлением. Мною интересовались несколько клубов, но «Парма» продемонстрировала наибольшее желание. У меня остались здесь незаконченные дела, думаю, что я должен дать этому клубу гораздо больше», - цитирует Пелле Football Italia.

После двадцати одного тура «Парма» занимает девятнадцатое место в турнирной таблице Серии А.