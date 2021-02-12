Санчес: «Лукаку – позитивный парень, который любит тренироваться»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес высказался о своем одноклубнике Ромелу Лукаку.

«Ромелу – позитивный и улыбчивый парень, который любит тренироваться. Каждый день он выкладывается на полную, вы сами можете видеть, как Ромелу вырос за последнее время», - цитирует Санчеса Football italia.

27-летний Лукаку сыграл двадцать восемь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать голов и отдал три голевые передачи.

После двадцати одного тура «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Милана» на два зачетных балла.