Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Дзофф: «Милан» может выиграть Серию А»

12 Февраля 2021, 19:17,

Известный в прошлом футболист «Ювентуса» Дино Дзофф высказался по поводу шансов «Милана» завоевать титул чемпиона Италии по итогам нынешнего сезона.

«Может ли «Милан» стать чемпионом Италии в этом сезоне? Конечно. У них есть не только Доннарумма и Ибрагимович, но и отличный баланс в команде. Стефано Пиоли удалось создать атмосферу, полную энтузиазма.  Со временем «Милан» обрёл стабильность и улучшил состав. Они могут пройти весь путь до конца», - рассказал Дзофф La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день «Милан» лидирует в Серии А, опережая соседей из «Интера» на два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Дино Дзофф
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