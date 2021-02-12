​Дзофф: «Милан» может выиграть Серию А»

Известный в прошлом футболист «Ювентуса» Дино Дзофф высказался по поводу шансов «Милана» завоевать титул чемпиона Италии по итогам нынешнего сезона.

«Может ли «Милан» стать чемпионом Италии в этом сезоне? Конечно. У них есть не только Доннарумма и Ибрагимович, но и отличный баланс в команде. Стефано Пиоли удалось создать атмосферу, полную энтузиазма. Со временем «Милан» обрёл стабильность и улучшил состав. Они могут пройти весь путь до конца», - рассказал Дзофф La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день «Милан» лидирует в Серии А, опережая соседей из «Интера» на два зачётных балла.