​Роналду – первый человек, набравший полмиллиарда подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду широко известен не только в футбольном мире. Безумная популярность португальца позволила ему собрать в социальных сетях суммарно 500 миллионов подписчиков. Ни один человек не покорял эту отметку, пишет Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» двадцать пять матчей в различных соревнованиях. В них звёздный форвард записал на свой счёт двадцать три гола и три результативных паса на партнёров.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Ранее португалец защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонского «Спортинга».