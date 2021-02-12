Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Роналду – первый человек, набравший полмиллиарда подписчиков в соцсетях

12 Февраля 2021, 18:42,

Криштиану Роналду широко известен не только в футбольном мире. Безумная популярность португальца позволила ему собрать в социальных сетях суммарно 500 миллионов подписчиков. Ни один человек не покорял эту отметку, пишет Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» двадцать пять матчей в различных соревнованиях. В них звёздный форвард записал на свой счёт двадцать три гола и три результативных паса на партнёров.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Ранее португалец защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонского «Спортинга».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола