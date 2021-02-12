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​«Милан» предоставит Ибрагимовичу личного тренера на время музыкального фестиваля в Сан-Ремо

12 Февраля 2021, 17:19,

Ещё в декабре стало известно о том, что Златан Ибрагимович станет гостем каждого из пяти вечеров престижного музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Как сообщает Il Corriere dello Sport, «Милан» распланирует поездку футболиста до мелочей.

По данным источника, Ибрагимович не будет изо дня в день преодолевать по 300 километров. Скорее всего, швед останется в Сан-Ремо и будет заниматься с личным тренером. Впрочем, одна поездка Златану всё же предстоит, ведь «Милан» проведёт матчи против «Удинезе» и «Вероны» 3 и 7 марта соответственно, а музыкальный фестиваль пройдёт со 2 по 6 число.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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