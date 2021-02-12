В «Интере» выбрали следующего капитана

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12 Февраля 2021, 15:57,
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В «Интере» уже решили, кто будет следующим капитаном команды после Самира Хандановича. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, повязка перейдёт к полузащитнику Николо Барелле, выступающем за «нерадзурри» с лета 2019 года после перехода из «Кальяри».
По данным источника, «Интер» видит в Барелле лидера команды на долгие годы и даже готовит для игрока новый контракт на улучшенных условиях. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2024 года.
Всего за «Интер» Барелла провёл семьдесят два матча, в которых забил семь голов и отдал восемнадцать голевых передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Николо Барелла
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