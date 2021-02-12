​Дугласу Косте понравился конфликт между Конте и Аньелли

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12 Февраля 2021, 14:55,
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Баварию», высказался о конфликте между Антонио Конте и Андреа Аньелли во время кубкового поединка «старой синьоры» с «Интером».
«Я не люблю ввязываться в такие ситуации, но мне нравится наблюдать за ними со стороны», - приводит слова Косты Football Italia со ссылкой на чат в Clubhouse.
Также Коста получил вопрос о том, кто бы победил в драке между Зланатом Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку. Недавно швед и бельгиец поругались во время миланского дерби.
«Хороший вопрос», - рассмеялся бразилец. «Может, Ибра».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Златан Ибрагимович, Антонио Конте, Ромелу Лукаку, Дуглас Коста, Андреа Аньелли
Два гоббских дурня.