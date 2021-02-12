​Дугласу Косте понравился конфликт между Конте и Аньелли

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Баварию», высказался о конфликте между Антонио Конте и Андреа Аньелли во время кубкового поединка «старой синьоры» с «Интером».

«Я не люблю ввязываться в такие ситуации, но мне нравится наблюдать за ними со стороны», - приводит слова Косты Football Italia со ссылкой на чат в Clubhouse.

Также Коста получил вопрос о том, кто бы победил в драке между Зланатом Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку. Недавно швед и бельгиец поругались во время миланского дерби.

«Хороший вопрос», - рассмеялся бразилец. «Может, Ибра».