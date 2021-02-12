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«Милан» рассматривает Белотти в качестве замены Ибрагимовичу

12 Февраля 2021, 13:17,

Лидер «Торино» Андреа Белотти может пойти на повышение. Заинтересованность в услугах 27-летнего нападающего проявляет «Милан», об этом рапортует Football-Italia.

«Россонери» рассматривают кандидатуру Белотти в качестве замены шведскому форварду Златану Ибрагимовичу, которому в октябре исполнится 40 лет.

Белотти неустанно демонстрирует хорошую результативность, выступая за туринский коллектив. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Андреа провел 20 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (2 - с пенальти) и пять результативных передач.

Контракт нападающего с «Торино» рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Андреа Белотти, Трансферы футбола - лето 2021
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