«Милан» рассматривает Белотти в качестве замены Ибрагимовичу

Лидер «Торино» Андреа Белотти может пойти на повышение. Заинтересованность в услугах 27-летнего нападающего проявляет «Милан», об этом рапортует Football-Italia.

«Россонери» рассматривают кандидатуру Белотти в качестве замены шведскому форварду Златану Ибрагимовичу, которому в октябре исполнится 40 лет.

Белотти неустанно демонстрирует хорошую результативность, выступая за туринский коллектив. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Андреа провел 20 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (2 - с пенальти) и пять результативных передач.

Контракт нападающего с «Торино» рассчитан до лета 2022-го года.