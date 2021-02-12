«Работа, работа, работа»: «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

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12 Февраля 2021, 08:47,
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«Фиорентина» опубликовала фотографию российского нападающего Александра Кокорина. Снимок был размещен в «Инстаграме» флорентийского клуба.
«Работа, работа, работа», - подписали «фиалки» фотографию, на которой изображен 29-летний россиянин.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. С игроком был подписан контракт на 3,5 года.
Александр уже успел дебютировать за флорентийцев, появившись на замену в концовке домашнего поединка с миланским «Интером» (0:2). Следующий матч подопечные Пранделли сыграют 14-го февраля против «Сампдории».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин