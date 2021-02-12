«Милан» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

В Италии продолжаются переговоры «Милана» и голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Стороны не могут достигнуть соглашения.

La Gazzetta dello Sport пишет, что «Милан» предложил молодому вратарю пятилетний контракт с заработной платой в размере 7,5 миллионов евро в год.

Однако Мино Райола, представляющий интересы игрока, не желает соглашаться с данным предложением, пытаясь добиться для себя и своего клиента лучших условий. Мино настаивает на двухлетнем контракте для своего игрока.

Доннарумме всего 21 год, но в его активе уже 22 матча в сборной Италии, а за основную команду «россонери» он играет с 2015 года.