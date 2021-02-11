Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​С «Лацио» не станут снимать очки из-за ситуации с коронавирусом

11 Февраля 2021, 17:40,

Расследование в отношении «Лацио» продолжается, вердикт должен быть вынесен двадцать первого февраля. Как сообщает Il Messaggero, римскому клубу не угрожает снятие очков, однако врачи и президент Клаудио Лотито могут быть наказаны из-за возможных махинаций с тестами.

Стоит напомнить, что осенью несколько игроков «Лацио» приняли участие в игре против «Торино», пропуская при этом матчи до и после. Возникала путаница по поводу тестов на коронавирус, якобы показывающих разные результаты. Чтобы разобраться в ситуации, было начало расследование.

На сегодняшний день «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио
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