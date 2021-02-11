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​Конте и Аньелли пока избежали санкций после конфликта

11 Февраля 2021, 14:25,

В Италии до сих пор активно обсуждают конфликт, вспыхнувший во время кубковой игры между «Ювентусом» и «Интером». В прессе писали не только об оскорблениях друг друга со стороны Антонио Конте и Андреа Аньелли, но и о стычке между Фабио Паратичи (спортивный директор «Ювентуса») и Габриэле Ориали (начальник команды в «Интере»).

Однако санкций со стороны спортивного судьи не последовало, поскольку в протоколе арбитр не упомянул никаких инцидентов. Впрочем, Il Corriere dello Sport пишет о том, что дело ещё может изучить прокуратура, и тогда могут быть приняты решения о наказаниях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Габриэле Ориали
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