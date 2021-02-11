​Конте и Аньелли пока избежали санкций после конфликта

В Италии до сих пор активно обсуждают конфликт, вспыхнувший во время кубковой игры между «Ювентусом» и «Интером». В прессе писали не только об оскорблениях друг друга со стороны Антонио Конте и Андреа Аньелли, но и о стычке между Фабио Паратичи (спортивный директор «Ювентуса») и Габриэле Ориали (начальник команды в «Интере»).

Однако санкций со стороны спортивного судьи не последовало, поскольку в протоколе арбитр не упомянул никаких инцидентов. Впрочем, Il Corriere dello Sport пишет о том, что дело ещё может изучить прокуратура, и тогда могут быть приняты решения о наказаниях.