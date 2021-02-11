«Милан» предложит Кесси новый контракт

Руководство «Милана» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с ивуарийским полузащитником Франком Кесси. Об этом рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, «россонери» готовы предложить 24-летнему исполнителю новое долгосрочное соглашение. Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут переговоры. По новому договору зарплата Кесси составит порядка 3,5 миллиона евро в год.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне Серии А хавбек сыграл 20 поединков, записав на свой счет семь голов (шесть - с пенальти) и две результативные передачи.