Гаттузо ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи»

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11 Февраля 2021, 09:16,
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Рулевой «Наполи» Дженнаро Гаттузо пообщался с представителями СМИ после вылета команды из Кубка Италии. В ответном матче 1/2 финала неаполитанцы уступили «Аталанте» со счетом 1:3.
«В первом тайме нам пришлось непросто. После перерыва мы смогли навязать борьбу, но третий мяч все испортил. Мы смогли вернуться при счете 0:2, но этого было недостаточно.
Мое будущее в клубе? Я не общался на эту тему с президентом, он ко мне тоже не обращался», - передает слова специалиста football-italia.
Ранее СМИ сообщали, что Гаттухо близок к увольнению с поста главного тренера «Наполи».
В Серии А команда набрала 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо