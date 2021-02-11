Гаттузо ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи»

Рулевой «Наполи» Дженнаро Гаттузо пообщался с представителями СМИ после вылета команды из Кубка Италии. В ответном матче 1/2 финала неаполитанцы уступили «Аталанте» со счетом 1:3.

«В первом тайме нам пришлось непросто. После перерыва мы смогли навязать борьбу, но третий мяч все испортил. Мы смогли вернуться при счете 0:2, но этого было недостаточно.

Мое будущее в клубе? Я не общался на эту тему с президентом, он ко мне тоже не обращался», - передает слова специалиста football-italia.

Ранее СМИ сообщали, что Гаттухо близок к увольнению с поста главного тренера «Наполи».

В Серии А команда набрала 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.