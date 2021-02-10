Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина»: «Кокорин будет готов к следующему матчу»

10 Февраля 2021, 21:58,

Представитель пресс-службы «Фиорентины» Артуро Мастронароди прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин досрочно завершил тренировку.

«Всё хорошо. Кокорин закончил тренировку досрочно из-за того, что занимался по отличной от других программе. Александр будет готов к следующему матчу», - сказал Мастронарди.

Кокорин уже успел дебютировать за «фиалок», появившись на замену в концовке матча с «Интером» (0:2).

Ближайший матч подопечные Пранделли проведут в воскресенье, четырнадцатого февраля, соперником «Фиорентины» станет «Сампдория».

После двадцати одного тура новый клуб Кокорина занимает пятнадцатое место в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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