«Фиорентина»: «Кокорин будет готов к следующему матчу»

Представитель пресс-службы «Фиорентины» Артуро Мастронароди прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин досрочно завершил тренировку.

«Всё хорошо. Кокорин закончил тренировку досрочно из-за того, что занимался по отличной от других программе. Александр будет готов к следующему матчу», - сказал Мастронарди.

Кокорин уже успел дебютировать за «фиалок», появившись на замену в концовке матча с «Интером» (0:2).

Ближайший матч подопечные Пранделли проведут в воскресенье, четырнадцатого февраля, соперником «Фиорентины» станет «Сампдория».

После двадцати одного тура новый клуб Кокорина занимает пятнадцатое место в чемпионате Италии.