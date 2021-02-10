Липпи: «У «Милана», «Интера» и «Ювентуса» равные шансы на чемпионство»

Известный в прошлом тренер Марчелло Липпи порассуждал о претендентах Скудетто.

«До конца чемпионата осталось много времени, нужно учесть несколько факторов. Кто-то всё ещё выступает в Лиге чемпионов, кто-то в Лиге Европы, а большинство клубов играют только в Кубке и чемпионате Италии. Конечно, у команд, не играющих в еврокубках, есть преимущество, они будут играть лишь один по одному матчу в неделю. Это преимущество, которое нельзя недооценивать.

Думаю, что «Милан», «Интер» и «Ювентус» имеют равные шансы на чемпионство», - цитирует Липпи Sky Sport italia.

После двадцати одного тура первое место занимает «Милан», опережая идущий следом «Интер» на два очка.