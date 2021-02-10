Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины»

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10 Февраля 2021, 20:52,
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку, об это рапортует «РБ Спорт».
О причинах преждевременного завершения занятия Кокориным не сообщается.
29-летний россиянин перешёл в «Фиорентину» в конце января, он уже успел дебютировать за итальянский клуб, выйдя на замену в матче с «Интером» (0:2). Кокорин ничем примечательным не отметился.
Ближайший матч «фиалки» проведут в воскресенье, четырнадцатого февраля, соперником подопечных станет «Самдория». После двадцати одного тура «Фиорентина» занимает лишь пятнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин