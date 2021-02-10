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Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины»

10 Февраля 2021, 20:52,

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку, об это рапортует «РБ Спорт».

О причинах преждевременного завершения занятия Кокориным не сообщается.

29-летний россиянин перешёл в «Фиорентину» в конце января, он уже успел дебютировать за итальянский клуб, выйдя на замену в матче с «Интером» (0:2). Кокорин ничем примечательным не отметился.

Ближайший матч «фиалки» проведут в воскресенье, четырнадцатого февраля, соперником подопечных станет «Самдория». После двадцати одного тура «Фиорентина» занимает лишь пятнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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