«Милан» и «Севилья» интересуются Товеном

|
10 Февраля 2021, 20:37,
|
|
Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен интересен нескольким клубам.
Как рассказал журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, 28-летний футболист покинет «Марсель» летом на правах свободного агента. Видеть француза у себя хотят «Марсель» и «Севилья».
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что полузащитник продолжит карьеру в «Милане», который может оформить сделку уже в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Товен сыграл двадцать девять матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость Флорьяна оценивается в тридцать два миллиона евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Флорьян Товен