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«Милан» и «Севилья» интересуются Товеном

10 Февраля 2021, 20:37,

Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен интересен нескольким клубам.

Как рассказал журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, 28-летний футболист покинет «Марсель» летом на правах свободного агента. Видеть француза у себя хотят «Марсель» и «Севилья».

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что полузащитник продолжит карьеру в «Милане», который может оформить сделку уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Товен сыграл двадцать девять матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость Флорьяна оценивается в тридцать два миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Флорьян Товен
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