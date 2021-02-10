«Милан» и «Севилья» интересуются Товеном

Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен интересен нескольким клубам.

Как рассказал журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, 28-летний футболист покинет «Марсель» летом на правах свободного агента. Видеть француза у себя хотят «Марсель» и «Севилья».

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что полузащитник продолжит карьеру в «Милане», который может оформить сделку уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Товен сыграл двадцать девять матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость Флорьяна оценивается в тридцать два миллиона евро.