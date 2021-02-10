Амрабат – о матчах без зрителей: «Интенсивность снизилась»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат скучает по матчам со зрителями.

«Коронавирус оставил многих людей без работы, мы должны думать об этом в первую очередь. Да, играть при пустых трибунах неприятно. Думаю, что интенсивность игр во всех чемпионатах снизилась. Возможно, мы меньше ошибаемся. Когда вы отдаете мяч назад голкиперу, то болельщики начинают гудеть, а значит давление возрастает. Это психологический момент, конечно, на нас это не должно влиять, но так бывает. Да, матчи не похожи на тренировки, мы играем за очки, но при фанатах всё абсолютно по-другому», - цитирует Амрабата пресс-служба «Фиорентины».