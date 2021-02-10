​Гаттузо на грани того, чтобы стать новой жертвой президента «Наполи»

Поговаривают, что Дженнаро Гаттузо находится на грани отставки с должности главного тренера «Наполи». Дело не только в результатах, которые не соответствуют ожиданиям, но и в испортившихся отношениях Гаттузо с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. В Италии давно пишут о том, что между тренером и президентом сформировался лёд, растопить который будет сложно. На фоне этой ситуации сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как складывались отношения де Лаурентиса с тренерами «Наполи».

Аурелио де Лаурентис приобрёл «Наполи» в 2004 году. Вклад нового президента в развитие «адзурри» сложно переоценить, ведь в момент прихода де Лаурентиса клуб был банкротом и выступал только в третьем по силе итальянском дивизионе. С тех пор неаполитанцы не только стали конкурентоспособным клубом элиты, но и завоевали несколько трофеев – три Кубка Италии и один Суперкубок. Плюс четырежды «Наполи» занимал второе место в Серии А, что в эпоху гегемонии «Ювентуса» тоже можно считать достижением.

Нельзя сказать, что де Лаурентис увольнял тренеров направо и налево. За шестнадцать с хвостиком лет его президентства Дженнаро Гаттузо является только восьмым специалистом на тренерском мостике «Наполи». Первым был Джан Пьеро Вентура. Ему посчастливилось провести с неаполитанцами только девятнадцать игр на протяжении почти 199 дней. Уход Вентуры в январе 2005-го казался мирным, хотя спустя годы де Лаурентис назвал взгляды Джана Пьеро устаревшими.

Дальше «Наполи» возглавил Эдоардо Рея. Именно этот специалист поднял команду из третьего дивизиона до Серии А и даже вывел в еврокубки, а именно в существовавший на тот момент Кубок Интертото. В том сезоне 2007/2008 «Наполи» был действительно хорош, сумев обыграть на своём поле такие команды как «Ювентус», «Милан» и «Интер». Впрочем, уже по ходу следующего сезона Рея покинул клуб на фоне неудовлетворительных результатов в виде двух ничьих и восьми поражений на отрезке длиной в десять игр.

Ходили слухи, что однажды между тренером и президентом клуба вспыхнул конфликт в раздевалке. Рея тогда заявил де Лаурентису, что он приходит к команде только тогда, когда дела идут хорошо. На эмоциях президент якобы уволил тренера, однако тот проработал ещё около года. Впрочем, Рея те слухи опровергал.

А вот с Роберто Донадони отношения у Аурелио де Лаурентиса явно не сложились. После своего увольнения из «Наполи» в октябре 2009-го года тренер сказал: «Де Лаурентис разбирается в футболе точно так же, как я разбираюсь в кино». Здесь стоит пояснить, что президент неаполитанского клуба является кинопродюсером. Донадони во главе «Наполи» провёл только девятнадцать матчей, отпраздновав в них пять побед. Роберто был недоволен работой клуба на летнем трансферном рынке.

Вальтер Маццарри занимал тренерское кресло в «Наполи» почти четыре года. Именно этот специалист принёс клубу первый трофей в эпоху правления де Лаурентиса – Кубок Италии в сезоне 2011/2012. Президент неаполитанцев как-то говорил, что Маццарри в разы сильнее Жозе Моуринью, но в целом отношения де Лаурентиса с Вальтером были смешанными. Поговаривали, что президент затаил обиду на тренера, когда слухи связывали его с «Ювентусом» в 2011-м году. Плюс Маццарри выражал недовольство по поводу ограниченных возможностей клуба на трансферном рынке.

В сезонах 2013/2014 и 2014/2015 «Наполи» тренировал Рафаэль Бенитес. Испанский специалист за время своей работы помог «адзурри» завоевать Кубок и Суперкубок Италии. Отношения Бенитеса с президентом клуба были рабочими, хотя в начале 2016-года, уже когда испанского тренера в Неаполе уже не было, де Лаурентис говорил, что прежние тренеры блокировали развитие клуба. Теперь поговаривают, что Бенитес может снова принять «Наполи». Недавно испанец стал свободным от трудовых обязанностей после ухода из китайского «Далянь Про».

Следующим рулевым «Наполи» стал Маурицио Сарри. Этот тренер привил неаполитанцам действительно яркий стиль игры, а также сделал команду более конкурентоспособной. При Сарри «Наполи» рассматривался как реальный претендент на Скудетто, но всякий раз команде чего-то не хватало. Неаполитанцы отстали от «Ювентуса» сначала на девять, затем на пять, а после и на четыре очка.

Аурелио де Лаурентис публично обвинял Сарри в предательстве, мотивируя это тем, что тренер до последнего момента не говорил о желании уйти. В итоге де Лаурентис уволил Сарри ещё до того, как Маурицио решил попробовать себя в «Челси». Как рассказывал тренер, об увольнении он узнал из телевизора. Также президент «Наполи» заявлял, что Сарри в работе волновали только деньги.

Карло Анчелотти проработал тренером «Наполи» полтора года. После второго места в сезоне 2018/2019 клуб серьёзно потратился на рынке, рассчитывая на борьбу за чемпионство, но неаполитанцы ужасно стартовали в новом чемпионате. Начался хаос – Аурелио де Лаурентис своим решением закрыл команду на базе для проведения так называемого мини-сбора. Карло Анчелотти публично не согласился с этим шагом, хотя заметил, что решение принимает клуб. Путь в Неаполе завершился для Анчелотти декабрьским увольнением, причём случилось оно сразу после того, как итальянский тренер вывел «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов. Как можно догадаться, отношения между Анчелотти и де Лаурентисом остались не самыми дружескими.

После Анчелотти «Наполи» принял Дженнаро Гаттузо. Несмотря на завоевание национального кубка, можно говорить о том, что серьёзного прогресса команды при Гаттузо не происходит. По слухам, Аурелио де Лаурентис недоволен ситуацией и может уволить Дженнаро уже до конца этой недели. Говорят, что в отношениях между президентом «Наполи» и тренером произошёл раскол, и неудачные результаты только усиливают напряжение.