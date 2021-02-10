«Рома» предложит новый контракт Пеллегрини

24-летний полузащитник Лоренцо Пеллегрини близок к подписанию нового трудового соглашения с «Ромой», об этом рапортует Calciomercato.

Согласно информации источника, руководство римского клуба готово предложить футболисту новый контракт, который будет рассчитан до середины 2025-го года. Заработная плата игрока составит три миллиона евро в год.

Отметим, что действующее соглашение между сторонами истекает летом 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пеллегрини провел 20 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.