«Ювентус» предложит новый контракт Буффону

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10 Февраля 2021, 09:57,
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Туринский «Ювентус» планирует предложить новый трудовой договор опытному вратарю Джанлуиджи Буффону, которому недавно исполнилось 43 года.
Согласно информации La Stampa, руководство «старой синьоры» довольно игрой голкипера, поэтому рассчитывает подписать с ним новое соглашение.
Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.
Буффон защищает цвета «Ювентуса» с 2001-го года. Сезон-2018/2019 итальянец провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский гранд.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джанлуиджи принял участие в четырех поединках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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