Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» предложит новый контракт Буффону

10 Февраля 2021, 09:57,

Туринский «Ювентус» планирует предложить новый трудовой договор опытному вратарю Джанлуиджи Буффону, которому недавно исполнилось 43 года.

Согласно информации La Stampa, руководство «старой синьоры» довольно игрой голкипера, поэтому рассчитывает подписать с ним новое соглашение.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

Буффон защищает цвета «Ювентуса» с 2001-го года. Сезон-2018/2019 итальянец провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский гранд.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джанлуиджи принял участие в четырех поединках.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (1)
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0
kalibr
10 Февраля 2021, 10:13

А во сколько Балотта закончил?

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