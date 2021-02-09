Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Владелец «Фиорентины» надеется построить тренировочную базу к 2022 году

09 Февраля 2021, 20:34,

Владелец итальянской «Фиорентины» Рокко Комиссо прокомментировал ситуацию с новой тренировочной базой команды, которая будет называться «Виола Парк».

«Мы хотим закончить до августа 2022 года», - заявил бизнесмен. «Некоторые сооружения будут завершены раньше, может быть, в конце весны».

Рокко Комиссо - итало-американский бизнесмен, являющийся основателем, председателем и главным исполнительным директором компании «Mediacom». Он владеет «Фиорентиной» с июня 2019 года. В текущем сезоне Серии А команда располагается на 15-м месте после 21 тура с отрывом в семь очков от зоны вылета.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Фиорентина, Серия А, Рокко Комиссо
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