​Куман: «Уже в «Аяксе» качества Ибрагимовича были очевидны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции получил вопрос о Златане Ибрагимовиче. На прошлой неделе шведский форвард «Милана» забил 500-й и 501-й голы в своей клубной карьере.

«Я не удивлён. Я работал с Ибрагимовичем в «Аяксе», и уже тогда его качества были очевидны. Златан входит в число лучших форвардов. Несмотря на возраст, он всё ещё очень хорош. Он обладает менталитетом победителя, и здорово наблюдать, как ему всё это удаётся в разных клубах. Он заслуживает всего», - рассказал Куман.

Ранее сообщалось, что тридцатидевятилетний Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом».