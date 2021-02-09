​Куман: «Уже в «Аяксе» качества Ибрагимовича были очевидны»

|
09 Февраля 2021, 19:28,
|
|
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции получил вопрос о Златане Ибрагимовиче. На прошлой неделе шведский форвард «Милана» забил 500-й и 501-й голы в своей клубной карьере.
«Я не удивлён. Я работал с Ибрагимовичем в «Аяксе», и уже тогда его качества были очевидны. Златан входит в число лучших форвардов. Несмотря на возраст, он всё ещё очень хорош. Он обладает менталитетом победителя, и здорово наблюдать, как ему всё это удаётся в разных клубах. Он заслуживает всего», - рассказал Куман.
Ранее сообщалось, что тридцатидевятилетний Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Рональд Куман