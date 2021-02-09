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​Куман: «Уже в «Аяксе» качества Ибрагимовича были очевидны»

09 Февраля 2021, 19:28,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции получил вопрос о Златане Ибрагимовиче. На прошлой неделе шведский форвард «Милана» забил 500-й и 501-й голы в своей клубной карьере.

«Я не удивлён. Я работал с Ибрагимовичем в «Аяксе», и уже тогда его качества были очевидны. Златан входит в число лучших форвардов. Несмотря на возраст, он всё ещё очень хорош. Он обладает менталитетом победителя, и здорово наблюдать, как ему всё это удаётся в разных клубах. Он заслуживает всего», - рассказал Куман.

Ранее сообщалось, что тридцатидевятилетний Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Рональд Куман
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