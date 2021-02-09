Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ассистента Пирло дисквалифицировали на два матча

09 Февраля 2021, 18:30,

Ассистент главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло Роберто Баронио был дисквалифицирован на два матча. Об этом пишет Football Italia, ссылаясь на решение спортивного судьи Серии А. По ходу субботнего поединка чемпионата Италии против «Ромы» Баронио получил красную карточку за оскорбление арбитра.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Рому» на своём поле со счётом 2:0, благодаря чему поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт в субботу, тринадцатого февраля. Соперником команды Андреа Пирло будет «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Роберто Баронио
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