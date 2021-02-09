Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Игрок «Вероны» находится в реанимации – его ударило током на вагоне поезда

09 Февраля 2021, 16:21,

Молодой футболист «Вероны» Андреа Грезеле находится в реанимации после трагедии, случившейся в субботу утром. Восемнадцатилетний защитник находился в компании друзей на железнодорожной станции и решил забраться на вагон поезда. Грезеле получил удар током от проходящей там линии и упал с четырёхметровой высоты. У Андреа выявили перелом позвонков и отёк мозга. В понедельник футболист перенёс операцию, однако он остаётся в реанимационном отделении, что подтвердили ESPN в клубе.

Стоит отметить, что в ноябре Андреа Грезеле вызывался в первую команду «Вероны» на кубковый матч против «Кальяри».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Верона, Андреа Грезеле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола