​Игрок «Вероны» находится в реанимации – его ударило током на вагоне поезда

Молодой футболист «Вероны» Андреа Грезеле находится в реанимации после трагедии, случившейся в субботу утром. Восемнадцатилетний защитник находился в компании друзей на железнодорожной станции и решил забраться на вагон поезда. Грезеле получил удар током от проходящей там линии и упал с четырёхметровой высоты. У Андреа выявили перелом позвонков и отёк мозга. В понедельник футболист перенёс операцию, однако он остаётся в реанимационном отделении, что подтвердили ESPN в клубе.

Стоит отметить, что в ноябре Андреа Грезеле вызывался в первую команду «Вероны» на кубковый матч против «Кальяри».