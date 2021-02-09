Кассано: «Милан» построил команду за 1,5 млн евро и проводит прекрасный сезон»

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09 Февраля 2021, 09:30,
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Экс-футболист сборной Италии и «Реала» Антонио Кассано поделился мнением о возрождении «Милана» в нынешнем сезоне.
«Россонери» построили команду за 1,5 миллиона евро. «Милан» проводит прекрасный сезон. Если подопечные Стефано Пиоли выиграют скудетто, это станет для их конкурентов трагедией», - передает слова Кассано Football-Italia.
По итогам 21-го тура чемпионата Италии миланский гранд набрал 49 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Россонери» опережают идущий вторым «Интер» на два очка.
Следующий матч «Милан» проведет на выезде против «Специи» 13-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Антонио Кассано
Во будет веселуха если россонери завоюют титул, до Юве 2011 как раз Милан выигрывал скудетто вполне символично если почти 10 летнея гегемония порвется именно на Милане...
Милан входит в восьмёрку клубов Европы с самым отрицательным трансферным сальдо за последние 5 лет, о каких 1.5 миллионах речь, Антонио?