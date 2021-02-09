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«Милан» хочет продлить контракт с Ибрагимовичем

09 Февраля 2021, 00:24,

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что клуб желает переподписать контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем еще на один год.

- «Милан» на сегодняшний день — один из самых юных коллективов в Европе. Нам нужен такой  лидер, как Ибра. Мы поговорили, и он сказал мне, что решение о продлении контракта будет принимать по состоянию своего организма. Но, учитывая его нынешнюю форму, не вижу причин, чтобы он не подписал новое соглашение с нами», - заявил Мальдини в эфире телеканала beIN SPORTS.

В текущем сезоне Златан выходил на поле 17 раз и забил 16 мячей.  В октябре шведскому нападающему исполнится 40 лет.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Италия
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