Ткаченко: «Приятно читать об интересе «Ювентуса» к Шомуродову»

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08 Февраля 2021, 21:26,
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Агент форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова Герман Ткаченко заявил о готовности игрока идти на повышение всего через полгода после дебюта в Серии А. Также представитель Шомуродова прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Ювентуса».
- У нас были предложения от клубов Бундеслиги, Премьер-лиги, Ла Лиги. Но вариант с «Дженоа» был очень заманчивым, и Элдор выбрал один из исторических клубов Серии А, - заявил Ткаченко Calcio Mercato.
- Элдор знает, что «Дженоа» - особенное место, восхитительная отправная точка для дальнейшего роста. Он перешел в переходный период, но уже наслаждается этим этапом карьеры.
Приятно читать об интересе «Ювентуса», но контактов не было. Возможно, представители клубов общались между собой, - добавил Ткаченко.
Напомним, что в РПЛ Шомуродов играл за «Ростов», после чего за 7,5 млн евро уехал в «Дженоа».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Дженоа, Элдор Шомуродов, Герман Ткаченко