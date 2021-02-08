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Ткаченко: «Приятно читать об интересе «Ювентуса» к Шомуродову»

08 Февраля 2021, 21:26,

Агент форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова Герман Ткаченко заявил о готовности игрока идти на повышение всего через полгода после дебюта в Серии А. Также представитель Шомуродова прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

- У нас были предложения от клубов Бундеслиги, Премьер-лиги, Ла Лиги. Но вариант с «Дженоа» был очень заманчивым, и Элдор выбрал один из исторических клубов Серии А,  - заявил Ткаченко Calcio Mercato.

- Элдор знает, что «Дженоа» - особенное место, восхитительная отправная точка для дальнейшего роста. Он перешел в переходный период, но уже наслаждается этим этапом карьеры.

Приятно читать об интересе «Ювентуса», но контактов не было. Возможно, представители клубов общались между собой, - добавил Ткаченко.

Напомним, что в РПЛ Шомуродов играл за «Ростов», после чего за 7,5 млн евро уехал в «Дженоа».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Элдор Шомуродов, Герман Ткаченко
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