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«Ювентус» может подписать Мхитаряна летом

08 Февраля 2021, 19:12,

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, интерес к футболисту сборной Армении проявляет «Ювентус». Туринцы готовы сделать предложение Мхитаряну в том случае, если он не будет продлевать контракт с «Ромой», который рассчитан до 30 июня 2021 года.

32-летний полузащитник проводит нынешний сезон на невероятном уровне, он сыграл двадцать шесть матчей за «Рому» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал десять голевых передач. Трансферная стоимость Мхитаряна по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Рома, Генрих Мхитарян, Трансферы футбола - лето 2021
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