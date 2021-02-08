«Ювентус» может подписать Мхитаряна летом

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, интерес к футболисту сборной Армении проявляет «Ювентус». Туринцы готовы сделать предложение Мхитаряну в том случае, если он не будет продлевать контракт с «Ромой», который рассчитан до 30 июня 2021 года.

32-летний полузащитник проводит нынешний сезон на невероятном уровне, он сыграл двадцать шесть матчей за «Рому» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал десять голевых передач. Трансферная стоимость Мхитаряна по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двадцать миллионов евро.