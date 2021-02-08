«Ювентус» может подписать Мхитаряна летом

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08 Февраля 2021, 19:12,
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, интерес к футболисту сборной Армении проявляет «Ювентус». Туринцы готовы сделать предложение Мхитаряну в том случае, если он не будет продлевать контракт с «Ромой», который рассчитан до 30 июня 2021 года.
32-летний полузащитник проводит нынешний сезон на невероятном уровне, он сыграл двадцать шесть матчей за «Рому» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал десять голевых передач. Трансферная стоимость Мхитаряна по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Рома, Генрих Мхитарян, Трансферы футбола - лето 2021