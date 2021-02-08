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Альберто: «Месси – лучший футболист, против которого мне приходилось играть»

08 Февраля 2021, 18:25,

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто назвал лучшего футболиста, против которого он играл.

«Месси – лучший футболист, против которого мне приходилось играть, это было невероятно. Я всегда предпочитал Лионеля Роналду, но Криштиану тоже классный футболист.

Лучший футболист, с которым я играл? Я поиграл с огромным количеством сильных футболистов – Джеррард, Коутиньо, Стерлинг, но выделю, пожалуй, Суареса», - цитирует Альберто Gli Autogol.

28-летний испанец известен по своим выступлениям за «Севилью», «Барселону» и «Ливерпуль». В активе Альберто один матч за сборную Испании, который он сыграл в 2017 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Луис Альберто
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