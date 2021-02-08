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«Милан» готов платить Чалханоглу 4 миллиона евро в год

08 Февраля 2021, 16:37,

«Милан» продолжает вести переговоры о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Как сообщил журналист Антонио Витьелло в «Твиттере», «россонери» осознают важность Чалханоглу и готовы предложить футболисту контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год без учёта бонусов. Стороны пока так и не пришли к соглашению.

27-летний футболист сборной Турции принял участие в двадцати пяти матчах «Милана» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач. Действующее соглашение Чалханоглу с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Февраля 2021, 17:00

ай дырку от бублика вы получите а не шарапоглу.. )))

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