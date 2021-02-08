Смородская: «Считаю, что Миранчук сильнее Головина»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, за это время он сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб и отметился четырьмя забитыми голами.

Радовать российских болельщиков продолжает и Головин, забивший три гола во вчерашнем матче с «Нимом» (4:3).