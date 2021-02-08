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Смородская: «Считаю, что Миранчук сильнее Головина»

08 Февраля 2021, 15:57,

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, за это время он сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб и отметился четырьмя забитыми голами.

Радовать российских болельщиков продолжает и Головин, забивший три гола во вчерашнем матче с «Нимом» (4:3).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Головин, Алексей Миранчук, Ольга Смородская
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