Смородская: «Считаю, что Миранчук сильнее Головина»

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08 Февраля 2021, 15:57,
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.
«Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».
25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, за это время он сыграл шестнадцать матчей за итальянский клуб и отметился четырьмя забитыми голами.
Радовать российских болельщиков продолжает и Головин, забивший три гола во вчерашнем матче с «Нимом» (4:3).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Александр Головин, Алексей Миранчук, Ольга Смородская