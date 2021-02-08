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Манолас пропустит три недели из-за травмы

08 Февраля 2021, 15:50,

Защитник «Наполи» Костас Манолас получил очередную травму в матче с «Дженоа» (1:2).

Как сообщает пресс-служба неаполитанского клуба, 29-летний защитник сборной Греции пропустит три недели. У Маноласа диагностировано растяжение правой лодыжки. Футболист уже приступил к реабилитации.

Манолас сыграть двадцать два матча за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Костас перешёл в стан неаполитанцев в июле 2019 года из «Ромы».

«Наполи» набрал тридцать семь очков в двадцати турах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Костас Манолас
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