Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гаттузо может быть отправлен в отставку в субботу

08 Февраля 2021, 14:50,

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может быть отправлен в отставку уже на этой неделе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис обсудит с Гаттузо его будущее в субботу, 13 февраля, после матча с «Ювентусом». Де Лаурентиса не устраивают не только результаты клуба, но и то недовольство, которое Гаттузо раз за разом высказывает в адрес руководства «Наполи».

Отмечается, что одним из претендентов на пост главного тренера неаполитанцев является Рафаэль Бенитес.

«Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера на двенадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (2)
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0
yurock86
08 Февраля 2021, 17:01
От этого руководства бегут все. Сарри, Анчелотти, сейчас Гаттузо, кто следующий?
0
Tavadi
08 Февраля 2021, 15:14

поможем Рино избавится от этого дурака, FJ!FAF!

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