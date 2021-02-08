Гаттузо может быть отправлен в отставку в субботу

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может быть отправлен в отставку уже на этой неделе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис обсудит с Гаттузо его будущее в субботу, 13 февраля, после матча с «Ювентусом». Де Лаурентиса не устраивают не только результаты клуба, но и то недовольство, которое Гаттузо раз за разом высказывает в адрес руководства «Наполи».

Отмечается, что одним из претендентов на пост главного тренера неаполитанцев является Рафаэль Бенитес.

«Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера на двенадцать зачетных баллов.